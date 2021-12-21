«Пари Сен-Жермен» предложит Маркиньосу новый контракт

Руководство французского «Пари Сен-Жермен» предложит бразильскому защитнику команды Маркиньосу новый контракт. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации журналиста, в «ПСЖ» уже подготовили новое предложение по контракту с Маркиньосом. Бонус за результаты в Лиге чемпионов и Лиге 1 будет включен. Предстоит решить, до какого года будет действовать новое соглашение: до 2026 года или до 2027.

В текущем сезоне Маркиньос сыграл 19 матчей, в которых забил 3 мяча и сумел отдать одну результативную передачу. Всего за «ПСЖ» у игрока 342 матча, 34 забитых мяча и 9 голевых передач. В парижский клуб он перешёл из итальянской «Ромы» в июле 2013 года за € 31,4 млн. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в € 75 млн, а его текущий контракт с «ПСЖ» заканчивается летом 2024 года.