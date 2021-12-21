17-летний хавбек «Барсы» Гави не умеет завязывать шнурки. Игроку помогают с этим партнёры

Стало известно, почему 17-летний полузащитник «Барселоны» Гави играет с развязанными шнурками.



Как объясняет в «Твиттере» журналист Марк Марба Пратс: «Гави с раннего возраста играет с развязанными шнурками, потому что не знает, как правильно их завязывать. Он привык играть так и не беспокоится об этом». Нередко со шнурками полузащитнику помогают партнёры по команде.

Фото, на котором Гави завязывают шнурки, доступно в «инстаграме» Rivarly Futebol.

Гави является воспитанником «Барселоны». Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до июня 2023 года. По нему игрок получает зарплату, равную той, которую имел в резервной команде каталонцев. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.



Игрок дебютировал за главную команду «Барселоны» в этом сезоне. Во всех турнирах Гави принял участие в 21 матче, забил один гол и сделал три результативные передачи.

Видеообзор матча 18-го тура Примеры «Барселона» — «Эльче»:

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