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Кубок Африки пройдет в запланированные даты

Кубок Африки пройдет в запланированные даты
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Президент Африканской конфедерации футбола Патрис Мотсепе заявил, что Кубок Африки пройдет в запланированные даты.

«9 января я собираюсь посмотреть матч между Камеруном и Буркина-Фасо. Я дождусь момента, когда трофей будет вручён. Мы должны удостовериться, что действуем в интересах нашего народа. Мы любим футбол и хотим работать с представителями других частей света. Хотим работать с остальным миром – с Европой, с Китаем, с Америкой. Мы обязаны развивать наш континент. Нужно сделать африканский футбол лучшим в мире», – приводит слова Мотсепе The Athletic.

Ранее появилась информация, что Кубок Африки могут отменить из-за нового омикрон-штамма коронавируса и организационных трудностей в Камеруне.

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