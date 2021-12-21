«С чего вы взяли, что мой любимый вид спорта – футбол?» Блиц с Черчесовым. Видео

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал эксклюзивное интервью «Чемпионату», после которого ответил на 10 вопросов блица. Тренер назвал лучшие матчи во главе сборной России, любимый фильм и лучшего вратаря в истории футбола.

Недавно Черчесов возглавил «Ференцварош». Напомним, предыдущим местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке».



Ранее «Ференцварош» объявил об уходе наставника команды Петера Штёгера. Исполняющим обязанности главного тренера был Чаба Мате. «Ференцварош» набрал 35 очков в 16 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Венгрии сезона-2021/2022. Действующий чемпион Венгрии — «Ференцварош».