Румменигге посоветовал Влаховичу остаться в «Фиорентине»

Бывший председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, который покинул свой пост в конце июня 2021 года, поделился мнением о нападающем «Фиорентины» Душане Влаховиче.
«Душан — молодой парень. Он забил много мячей. Я советую ему остаться в «Фиорентине», потому что погоня за деньгами в столь юном возрасте не приведёт ни к чему хорошему. Он может стать очень сильным футболистом», – цитирует Румменигге Calciomercato со ссылкой на RTV38.
Ранее стало известно, что «Арсенал» уже делал «Фиорентине» предложение о трансфере Душана. Влахович выступает за «Фиорентину» с 2018 года. В минувшем сезоне в 37 матчах итальянской Серии А нападающий забил 21 гол и отдал две голевые передачи. В нынешнем сезоне чемпионата Италии сербский футболист отметился 16 забитыми мячами и 2 голевыми передачами в 18 матчах.
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