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Тухель рассказал, что ему, вероятно, придётся ставить игроков молодёжки на матч Кубка Лиги

Тухель рассказал, что ему, вероятно, придётся ставить игроков молодёжки на матч Кубка Лиги
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, что привлёк игроков молодёжной команды к подготовке к матчу Кубка английской лиги с «Брентфордом», который состоится завтра, 22 декабря.

«Вчера и сегодня они тренировались с нами. Мы были вынуждены так сделать, потому что это необходимо. Нам нужно оберегать наших футболистов, поэтому мы привлекли к тренировкам игроков академии и думаем о том, чтобы выпустить их на матч.

Мы ставим во главу угла здоровье, поэтому можем сделать так завтра, а не в матче с «Астон Виллой». Не будем рисковать некоторыми из наших игроков.

Это полностью противоречит нашей природе, но, возможно, мы будем вынуждены это делать. Мне грустно, потому что это не соответствует футбольным базисам и нашим идеям.

Мы бьёмся за победу во всех турнирах. Мне не нравится оценивать значимость матчей — нет ничего важнее побед, коллективной игры, совместной борьбы за достижения», — цитирует Тухеля Sky Sports.

Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Челси»:

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