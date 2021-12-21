Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о Луисе Суаресе

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о нападающем команды Луисе Суаресе.



«Чего не хватает Суаресу? Того, чтобы команда играла более сплочённо, чтобы мяч мог дойти до той части поля, в которой Луис смертоносен. Тогда он будет так же опасен, как в прошлом сезоне», — цитирует Симеоне Marca.



Напомним, недавно уругваец эмоционально отреагировал на свою замену в матче 18-го тура испанской Примеры с «Севильей» (1:2). Суарес остался недоволен таким решением Диего Симеоне и сказал в его адрес: «Глупый идиот, опять всё то же самое» (в оригинале использовано более грубое выражение. – Прим. «Чемпионата»).



В этом сезоне на счету Суареса 23 сыгранных матча в Примере и Лиге чемпионов, в которых он забил восемь голов и сделал две результативные передачи. Контракт уругвайца с «Атлетико» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Видеообзор матча 18-го тура Примеры «Севилья» — «Атлетико»:

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