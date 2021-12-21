«Ростов» близок к приобретению 20-летнего норвежского полузащитника

Полузащитник «Лиллестрёма» Магнус Кнудсен может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает VG.



По информации источника, в услугах 20-летнего норвежского футболиста заинтересован «Ростов». Сообщается, что стороны уже согласовали сумму трансфера хавбека и обговаривают последние детали соглашения. Действующий контракт Кнудсена с «Лиллестрёмом» рассчитан до декабря 2023 года.



В нынешнем сезоне Кнудсен принял участие в 33 матчах за клуб во всех турнирах и отдал 3 результативные передачи.



В 18 матчах «Ростов» набрал 18 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», набравший 38 очков в 18 играх.

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