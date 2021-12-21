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Рангник хочет подписать Холанда в «МЮ». Тренер уже обсуждал трансфер с отцом игрока

Рангник хочет подписать Холанда в «МЮ». Тренер уже обсуждал трансфер с отцом игрока
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник хочет видеть в составе «красных дьяволов» нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, недавно немецкий специалист встречался с отцом Эрлинга, Альфом-Инге Холандом, они обсуждали возможный переход футболиста в «МЮ» в следующем году.

Напомним, Рангник был спортивным директором «РБ Зальцбург», когда в 2019 году клуб подписал контракт с тогда ещё 18-летним форвардом. С тех пор у Ральфа сложились хорошие отношения с Холандом-старшим. Ранее сообщалось, что немецкий специалист получит бонус в размере € 10 млн, если убедит Эрлинга Холанда перейти в «Манчестер Юнайтед».

В 11 матчах нынешнего сезона немецкой Бундеслиги 21-летний Холанд забил 13 голов и отдал пять голевых передач. На счету норвежского форварда также три гола в трёх матчах Лиги чемпионов. Контракт Холанда истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает футболиста в € 150 млн.

Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»:

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