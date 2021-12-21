«Севилья» и «Барселона» объявили стартовые составы на матч Примеры

Стали известны стартовые составы «Севильи» и «Барселоны» на матч отложенного 4-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Барселона».
«Севилья»: Боно, Рекик, Карлос, Кунде, Фернандо, Ракитич, Дилейни, Жордан, Гомес, Окампос, Мир.
Запасные: Дмитрович, Диас, Аугустинсон, Фатторе, Гудель, Кинтана, Санчес, Сарсана, Крус, Эль-Хаддади, Эн-Несири, Ромеро.
«Барселона»: тер Штеген, Альба, Гарсия, Пике, Араухо, Ф. де Йонг, Бускетс, Гави, Жутгла, Эззалзули, Дембеле.
Запасные: Нето, Пенья, Бальде, Лангле, Мингеса, Юмтити, Коутиньо, Гонсалес, Пуч, Санс, Акомах, Л. де Йонг.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Карлос Дель Серро Гранде. Ему будут помогать ассистенты Хуан Юсте Хименес и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный рефери – Матео Бускетс.
- 21 декабря 2021
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