«Севилья» и «Барселона» объявили стартовые составы на матч Примеры

Стали известны стартовые составы «Севильи» и «Барселоны» на матч отложенного 4-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Барселона».



«Севилья»: Боно, Рекик, Карлос, Кунде, Фернандо, Ракитич, Дилейни, Жордан, Гомес, Окампос, Мир.



Запасные: Дмитрович, Диас, Аугустинсон, Фатторе, Гудель, Кинтана, Санчес, Сарсана, Крус, Эль-Хаддади, Эн-Несири, Ромеро.



«Барселона»: тер Штеген, Альба, Гарсия, Пике, Араухо, Ф. де Йонг, Бускетс, Гави, Жутгла, Эззалзули, Дембеле.



Запасные: Нето, Пенья, Бальде, Лангле, Мингеса, Юмтити, Коутиньо, Гонсалес, Пуч, Санс, Акомах, Л. де Йонг.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Карлос Дель Серро Гранде. Ему будут помогать ассистенты Хуан Юсте Хименес и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный рефери – Матео Бускетс.