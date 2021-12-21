«Спартак» объявил о переходе ямайского форварда Николсона

«Спартак» на официальном сайте объявил о заключении контракта с ямайским нападающим «Шарлеруа» Шамаром Николсоном. Соглашение московского клуба с 24-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2026 года. Николсон присоединится к «Спартаку» на первом январском сборе команды.

«Добро пожаловать в «Спартак», Шамар!» — говорится в сообщении пресс-службы команды.

Напомним, Николсон выступал за «Шарлеруа» с лета 2019 года, перейдя в клуб из словацкого «Домжале» за € 1,5 млн. В нынешнем сезоне Шамара принял участие в 18 матчах за «Шарлеруа» во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 5 результативными передачами. За сборную Ямайки Николсон дебютировал в феврале 2017 года и с тех пор провёл в её составе 29 матчей, забив 10 мячей.