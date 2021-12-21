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Сильвестр: Роналду не капитан, но он ведёт «Манчестер Юнайтед» за собой

Сильвестр: Роналду не капитан, но он ведёт «Манчестер Юнайтед» за собой
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Микаэль Сильвестр высказался о влиянии нападающего «красных дьяволов» Криштиану Роналду на команду.

«Комментарии о том, что он является проблемой для команды, — абсолютная чушь. Посмотрите на соотношение забитых мячей и созданных моментов с начала сезона.

Он хочет помогать команде, выигрывать трофеи. Он пришел в «Юнайтед» не для того, чтобы расслабиться перед завершением карьеры, а принять ещё больший вызов, чем тот, который у него был в предыдущих клубах.

Он ушёл из «МЮ» в статусе обладателя «Золотого мяча», победителя Премьер-лиги и топ-игрока. Он знал, что к нему будут вопросы по поводу того, что он может дать команде, но он лидер. Он не носит капитанскую повязку, но он ведёт команду за собой, и всё, что он сделал на данный момент, можно положительно оценить», — цитирует Сильвестра Daily Star.

Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»:

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