«Интер» подозревается в завышении стоимости проданных игроков

Прокуратура Милана проводит расследование в отношении «Интера», сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, расследование связано с финансовой отчётностью миланского клуба за сезоны-2017/2018 и 2018/2019. «Интер» подозревается в завышении стоимости проданных футболистов, чтобы соответствовать правилам финансовой фэйр-плей. В документах, касающихся расследования, значатся имена румынского голкипера Йонуца Раду, бельгийского защитника Зиньо Ванхеусдена и нападающего Андреа Пинамонти. В «Интере» подтвердили факт расследования, однако отметили, что никому из официальных лиц клуба не были предъявлены обвинения.
«Интер» в 18 матчах набрал 43 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Миланский клуб является действующим чемпионом Италии.
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