Ширер – об отъезде Мане и Салаха на Кубок Африки: это может стоить «Ливерпулю» титула

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер считает, что отъезд нападающих Садио Мане и Мохамеда Салаха на Кубок африканских наций может сказаться на шансах «Ливерпуля» на победу в английской Премьер-лиге.



«Если турнир состоится, то Салах и Мане могут пропустить всего две игры АПЛ, но могут и три или четыре. В такой напряженной гонке за титул этого может быть достаточно для того, чтобы команда Юргена Клоппа упустила чемпионство.



Речь идёт о двух звёздах команды, которые своими голами могут менять ход игры. Их, возможно, не будет месяц.



Салах способен сотворить волшебство в любой момент. Для меня он лучший игрок мира на данный момент. Не только лучший бомбардир, но и игрок. Поэтому его отсутствие – потеря для «Ливерпуля», и подспорье для конкурентов. Хотя у Клоппа всё ещё много сильных футболистов», — цитирует Ширера BBC.

Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»:

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