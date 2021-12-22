Экс-хавбек «МЮ»: Фернандеш, Шоу и Магуайр немного сдали в этом сезоне

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Люк Чедвик выделил нескольких игроков «красных дьяволов», которые находятся не в лучшей форме в нынешнем сезоне.



«Учитывая уровень прошлого сезона, когда Бруну Фернандеш был лучшим игроком «Юнайтед», в этом сезоне он играет чуть хуже. У него было несколько прекрасных игр, но были и неудачные матчи. Возможно, он один из лучших игроков «Манчестер Юнайтед», но, смотря на ту планку, которую он установил, можно сказать, что он немного сдал.



Кроме него, после впечатляющих выступлении за сборную Англии на Евро ниже своего уровня играют Люк Шоу и Гарри Магуайр», — цитирует Чедвика Caught Offside.

Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»:

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