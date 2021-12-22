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«Аталанта» сыграла вничью с «Дженоа», Миранчук провёл на поле 65 минут

«Аталанта» сыграла вничью с «Дженоа», Миранчук провёл на поле 65 минут
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В матче 19-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Дженоа» принимал «Аталанту». Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась ничьей со счётом 0:0.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 65-й минуте встречи, не отметившись результативными действиями. Вместо Миранчука на поле появился полузащитник Марио Пашалич.

«Аталанта» набрала 38 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Дженоа» (11) — на 18-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер», в 18 матчах набравший 43 очка. Действующий чемпион Италии — «Интер». В следующем туре чемпионата Италии «Аталанта» сыграет с «Торино», а «Дженоа» проведёт встречу с «Сассуоло».

Италия - Серия А. 19-й тур
21 декабря 2021, вторник. 22:45 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
0 : 0
Аталанта
Бергамо
Комментарии
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