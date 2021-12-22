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«Арсенал» разгромил «Сандерленд» благодаря хет-трику Нкетиа и вышел в полуфинал Кубка лиги

«Арсенал» разгромил «Сандерленд» благодаря хет-трику Нкетиа и вышел в полуфинал Кубка лиги
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В ночь с 21 на 22 декабря на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в Лондоне в рамках 1/4 финала Кубка английской Лиги «Арсенал» принимал «Сандерленд». Хозяева одержали победу – 5:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 17-й минуте отличился форвард «канониров» Эдвард Нкетиа. На 27-й минуте нападающий «Арсенала» Николя Пепе после паса Седрика удвоил преимущество своей команды.

Через четыре минуты полузащитник «чёрных котов» Нейтан Бродхед отыграл один мяч, голевую передачу оформил Эллиот Эмблтон. На 49-й минуте Нкетиа сделал дубль, результативный пас на счету Нуну Тавареша.

На 58-й минуте Нкетиа оформил хет-трик, голевой передачей отметился Пепе. В добавленное ко второму тайму время забил нападающий «канониров» Чарли Патино, пас отдал на него Николя Пепе.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Роберт Джонс. Ему помогали ассистенты Гарри Леннард и Дерек Итон. Резервный рефери – Джон Брукс.

Англия - Кубок лиги. 1/4 финала
21 декабря 2021, вторник. 22:45 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
5 : 1
Сандерленд
Сандерленд
1:0 Нкетиа – 17'   2:0 Пепе – 27'   2:1 Бродхед – 31'   3:1 Нкетиа – 49'   4:1 Нкетиа – 58'   5:1 Патино – 90+1'
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