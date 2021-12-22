«Арсенал» разгромил «Сандерленд» благодаря хет-трику Нкетиа и вышел в полуфинал Кубка лиги

В ночь с 21 на 22 декабря на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в Лондоне в рамках 1/4 финала Кубка английской Лиги «Арсенал» принимал «Сандерленд». Хозяева одержали победу – 5:1.



Счёт был открыт в первом тайме. На 17-й минуте отличился форвард «канониров» Эдвард Нкетиа. На 27-й минуте нападающий «Арсенала» Николя Пепе после паса Седрика удвоил преимущество своей команды.



Через четыре минуты полузащитник «чёрных котов» Нейтан Бродхед отыграл один мяч, голевую передачу оформил Эллиот Эмблтон. На 49-й минуте Нкетиа сделал дубль, результативный пас на счету Нуну Тавареша.



На 58-й минуте Нкетиа оформил хет-трик, голевой передачей отметился Пепе. В добавленное ко второму тайму время забил нападающий «канониров» Чарли Патино, пас отдал на него Николя Пепе.



Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Роберт Джонс. Ему помогали ассистенты Гарри Леннард и Дерек Итон. Резервный рефери – Джон Брукс.