«Севилья» — «Барселона»: Кунде удалён с поля за бросок мячом в лицо Альбе

В ночь с 21 на 22 декабря на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье проходит матч отложенного 4-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Севилья» — «Барселона».



На 64-й минуте защитник андалусийцев Жюль Кунде был удалён с поля за то, что швырнул мяч в лицо Жорди Альбе.



Ранее на 32-й минуте отличился полузащитник хозяев Алехандро Гомес, ему ассистировал Иван Ракитич. На 45-й минуте защитник каталонцев Рональд Араухо забил гол, результативную передачу сделал Усман Дембеле.



Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Карлос Дель Серро Гранде. Ему помогают ассистенты Хуан Юсте Хименес и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный рефери – Матео Бускетс.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Барселона».



«Севилья» набрала 37 очков в 17 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Барселона» заработала 27 очков за 17 матчей, команда располагается на 8-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал», в активе которого 43 очка после 18 туров.