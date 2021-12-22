«Барселона» сыграла вничью с «Севильей» в матче чемпионата Испании

Завершился отложенный матч четвёртого тура чемпионата Испании, в котором «Севилья» встречалась с «Барселоной». Матч состоялся в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершился со счётом 1:1.
«Севилья» открыла счёт в матче на 32-й минуте после точного удара Алехандро Гомеса. «Барселона» сравняла счёт на 45-й минуте. Гол в свой актив записал Рональд Араухо. На 64-й минуте «Севилья» осталась в меньшинстве после удаления Жюля Кунде, который получил прямую красную карточку.
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«Севилья» осталась на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 38 очков. «Барселона», в свою очередь, находится на седьмом месте, записав в свой актив 28 очков.
В следующем туре чемпионата Испании «Севилья» встретится с «Кадисом», а «Барселона» проведёт матч с «Мальоркой». Встречи пройдут 3 и 2 января соответственно.
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