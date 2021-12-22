Хави — о ничьей с «Севильей»: думаю, что это «Барселона», которую хотят видеть люди

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал результат отложенного матча четвёртого тура чемпионата Испании с «Севильей» (1:1).

«Мне тяжело не побеждать, правда. Мне будет трудно уснуть. Думаю, мы должны были выиграть. Со скамейки запасных картина очень хорошая. Я думаю, что это «Барселона», которую хотят видеть люди. У нас были очень хорошие моменты. Команда играла очень хорошо, и мы на правильном пути. «Севилья» — очень опытная команда и очень сильная. Нам было сложно отработать в атаке», — приводит слова Хави Marca.

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«Севилья» осталась на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 38 очков. «Барселона», в свою очередь, находится на седьмом месте, записав в свой актив 28 очков.

В следующем туре чемпионата Испании «Севилья» встретится с «Кадисом», а «Барселона» проведёт матч с «Мальоркой». Встречи пройдут 3 и 2 января соответственно.