Андрей Шевченко прокомментировал ничью в матче «Дженоа» — «Аталанта»
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Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал результат матча с «Аталантой» (0:0) в 19-м туре чемпионата Италии.
«Нам нужно было проявить характер, мы отреагировали хорошо и с хорошим настроением. Эта команда хочет бороться за результат, и у неё есть сердце, это доказано сегодня вечером. Состояние поля не помогло «Аталанте», честно говоря, но ребята сделали то, о чём я сегодня просил. Мы можем добиться большего успеха, особенно в атаке, где нам не хватает остроты, но я доволен тем, что мы сделали сегодня», — приводит слова Шевченко Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
«Аталанта» набрала 38 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Дженоа» (11) — на 18-м месте.
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