Лопетеги высказался об удалении Кунде, который бросил мяч в лицо Альбе

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал удаление защитника Жюль Кунде в отложенном матче четвертого тура чемпионата Испании с «Барселоной» (1:1). На 64-й минуте защитник андалусийцев Жюль Кунде был удалён с поля за то, что швырнул мяч в лицо Жорди Альбе.
У Кунде был плохой день, реакция не в то время. Он молод, но иногда он ошибается. Он извлечет уроки из этого», — приводит слова Лопетеги Marca.
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«Севилья» осталась на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 38 очков. «Барселона», в свою очередь, находится на седьмом месте, записав в свой актив 28 очков.
В следующем туре чемпионата Испании «Севилья» встретится с «Кадисом», а «Барселона» проведёт матч с «Мальоркой». Встречи пройдут 3 и 2 января соответственно.
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