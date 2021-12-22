«Барса» нанесла 15 ударов за тайм с «Севильей». Это лучший результат сезона в Примере

Вчера, во вторник, 21 декабря, состоялся отложенный матч 4-го тура чемпионата Испании, в котором «Севилья» встречалась с «Барселоной». Матч прошёл в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершился со счётом 1:1.
Как отмечает Opta Jose в «Твиттере», «Барселона» нанесла 15 ударов по воротам «Севильи» в первом тайме игры, из которых пять пришлись в створ. Это лучший показатель текущего сезона чемпионата Испании по количеству ударов за тайм.
Самые яркие моменты встречи «Севилья» — «Барселона». Видео доступно на «Чемпионате».
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«Севилья» осталась на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 38 очков. «Барселона», в свою очередь, находится на седьмом месте, записав в свой актив 28 очков.
В следующем туре чемпионата Испании «Севилья» встретится с «Кадисом», а «Барселона» проведёт матч с «Мальоркой». Встречи пройдут 3 и 2 января соответственно.
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