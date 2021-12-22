Миранчук стал одним из худших игроков «Аталанты» в матче с «Дженоа» по версии WhoScored

Вчера, во вторник, 21 декабря, в матче 19-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Дженоа» принимал «Аталанту». Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась ничьей со счётом 0:0.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 65-й минуте встречи, не отметившись результативными действиями. Вместо Миранчука на поле появился полузащитник Марио Пашалич.

Популярный портал WhoScored оценил действия Миранчука в этой игре на 6,2 балла. Хуже оценка среди игроков «Аталанты», вышедших в стартовом составе, только у форварда Дувана Сапаты.

В текущем сезоне Миранчук принял участие в 12 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.