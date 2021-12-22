«Кошмар для защитников РПЛ». «Спартак» представил новичка в стиле фильма «Сияние»
Поделиться
Московский «Спартак» выложил в своём «твиттере» коллаж, на котором ямайский нападающий Шамар Николсон изображён в дверном проёме. Это отсылка к постеру фильма ужасов «Сияние», главную роль в котором сыграл актёр Джек Николсон.
«Кошмар для защитников РПЛ. На экранах с 2022 года», — подписала публикацию пресс-служба «Спартака».
Напомним, Николсон выступал за «Шарлеруа» с лета 2019 года, перейдя в клуб из словенского «Домжале» за € 1,5 млн. В нынешнем сезоне Шамара принял участие в 18 матчах за «Шарлеруа» во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 5 результативными передачами. За сборную Ямайки Николсон дебютировал в феврале 2017 года и с тех пор провёл в её составе 29 матчей, забив 10 мячей.
Новость по теме«Спартак» объявил о переходе ямайского форварда Николсона
Комментарии
- 22 декабря 2021
-
11:12
-
10:55
-
10:35
-
10:29
-
10:17
-
10:04
-
10:00
-
09:55
-
09:39
-
09:28
-
09:20
-
09:16
-
08:54
-
08:36
-
08:30
-
07:50
-
07:21
-
06:52
-
06:38
-
06:29
-
06:14
-
05:50
-
05:19
-
04:55
-
04:46
-
04:37
-
04:18
-
03:57
-
02:31
-
02:09
-
01:26
-
01:00
-
00:50
-
00:43
-
00:38
Партнерский контент