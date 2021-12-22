«Кошмар для защитников РПЛ». «Спартак» представил новичка в стиле фильма «Сияние»

Московский «Спартак» выложил в своём «твиттере» коллаж, на котором ямайский нападающий Шамар Николсон изображён в дверном проёме. Это отсылка к постеру фильма ужасов «Сияние», главную роль в котором сыграл актёр Джек Николсон.

«Кошмар для защитников РПЛ. На экранах с 2022 года», — подписала публикацию пресс-служба «Спартака».



Напомним, Николсон выступал за «Шарлеруа» с лета 2019 года, перейдя в клуб из словенского «Домжале» за € 1,5 млн. В нынешнем сезоне Шамара принял участие в 18 матчах за «Шарлеруа» во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 5 результативными передачами. За сборную Ямайки Николсон дебютировал в феврале 2017 года и с тех пор провёл в её составе 29 матчей, забив 10 мячей.