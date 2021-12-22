Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антонио Конте: Эрик Дайер может стать одним из лучших центральных защитников в мире

Антонио Конте: Эрик Дайер может стать одним из лучших центральных защитников в мире
Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте оценил потенциал 27-летнего игрока «шпор» Эрика Дайера.

«Эрик Дайер может стать одним из лучших центральных защитников в мире. Конечно, для этого ему нужно работать, продолжать прогрессировать и понимать, как должна двигаться линия обороны. Ему нужно проявлять больше лидерских качеств. На этой позиции нужно много говорить. У Эрика большой потенциал, но он уже является отличным футболистом, очень сильным игроком. Он хорошо готов технически, ведь раньше играл в полузащите», — цитирует Конте Daily Mail.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Дайер провёл 15 матчей.

Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Конте жёстко высказался о техническом поражении «Тоттенхэма» в матче ЛК с «Ренном»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021