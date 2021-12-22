Антонио Конте: Эрик Дайер может стать одним из лучших центральных защитников в мире

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте оценил потенциал 27-летнего игрока «шпор» Эрика Дайера.

«Эрик Дайер может стать одним из лучших центральных защитников в мире. Конечно, для этого ему нужно работать, продолжать прогрессировать и понимать, как должна двигаться линия обороны. Ему нужно проявлять больше лидерских качеств. На этой позиции нужно много говорить. У Эрика большой потенциал, но он уже является отличным футболистом, очень сильным игроком. Он хорошо готов технически, ведь раньше играл в полузащите», — цитирует Конте Daily Mail.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Дайер провёл 15 матчей.

Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

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