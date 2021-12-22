Аллегри: «Ювентус» набирает очки в топ-матчах, но теряет их в играх попроще

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги матча 19-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 с «Кальяри» (2:0).



«Я был бы рад, если бы к концу февраля отставание от «Аталанты» в четыре очка сохранилось, чтобы мы и в дальнейшем смогли бороться за попадание в лигочемпионскую четвёрку. Я был бы очень доволен таким раскладом.



В январе-феврале нам предстоит провести много топ-матчей, потом календарь станет намного проще, а вот конкуренты продолжат играть друг с другом. Мы набрали 11 очков в топ-матчах, но теряем их в играх попроще», — цитирует Аллегри Football Italia.



Туринский «Ювентус» набрал 34 очка в 19 встречах и поднялся на 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Кальяри» (10) — на 19-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер», набравший 43 очка в 18 матчах.

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