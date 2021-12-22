Кимпембе склоняется к уходу из «ПСЖ» и хочет снова поработать с Тухелем

Защитник «Пари Сен-Жермен» Преснел Кимпембе несчастлив и хочет сменить команду, утверждает издание L'Equipe.

Французского футболиста интересует вариант с «Челси». Он хотел бы снова поработать с главным тренером лондонской команды Томасом Тухелем, который ранее тренировал «ПСЖ». Правда, непонятно, заинтересован ли «Челси» в трансфере 25-летнего Кимпембе.

В этом сезоне Кимпембе провёл 14 матчей во французской Лиге 1.

Ранее сообщалось, что другой защитник «Пари Сен-Жермен», Маркиньос, мог перейти в «Челси» минувшим летом. Лондонский клуб сделал предложение по бразильскому футболисту в размере около € 85 млн, в нём был заинтересован Тухель. Парижане сразу отклонили предложение, заявив, что Маркиньос не продаётся.