«Хотелось ему двинуть». Черышев рассказал, как обсуждал с одноклубником Вассом Евро-2020

30-летний российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поделился мнением о выступлении сборной России на Евро-2020.
«Можно называть много причин неудачи на Евро-2020. Одна из них — мы не выполнили требования тренерского штаба. Финляндию победили, но Бельгия и Дания оказались сильнее нас. С датчанами нормально смотрелись до первого гола, затем последовал отрезок, когда уступали 1:2 и могли что-то сделать. Но бросились вперёд, нас поймали на контратаке — и при 1:3 всё уже было кончено.
В «Валенсии» с датчанином Вассом обсуждали ту встречу? Конечно. Он подтравливал, было дело. Хотелось ему двинуть. Но ничего, бывает, это футбол. Потом посмеялись. До драки не дошло. У нас с ним очень хорошие отношения. И как не признать, что Дания смотрелась очень хорошо, действовала компактно. Все знали, что нужно делать», — цитирует Черышева «Спорт-экспресс».
- 22 декабря 2021
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