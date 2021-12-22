Артём Дзюба: когда приехал в Томск, сразу началось: «Прячьте кошельки!»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал, как происходил его переход в состав «Томи», за которую он выступал на правах аренды. Ситуация случилась после того, как распространились слухи о краже форвардом кошелька у партнёра по команде.



«Тут приезжаю и начинается: «О, медвежатник, форточник!» «Прячьте кошельки», «У меня 50 рублей пропало — это Дзюба». Думал, ничего себе, куда я попал. Но день-два так было, а потом как свой стал.



Атмосфера в команде была потрясающая. Валерий Кузьмич Непомнящий — действительно психолог, мудрый наставник, очень его уважаю. К каждому подберёт ключик, причём так спокойно. От него только один раз мат слышал. Вызвал к себе, говорим, я что-то отвечаю, а он: «Ты что себе позволяешь? Не ври (в оригинале использовано более грубое выражение. – Прим. «Чемпионата»). Реально один раз от него такое слышал. Действительно человек с большой буквы», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».