Черышев: если стану свободным агентом, рассмотрю все варианты. Я уже не мальчик

30-летний российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал о готовности рассмотреть любые варианты продолжения карьеры.
«Если стану свободным агентом, рассмотрю все варианты. Всё-таки я уже не мальчик, и надо всё хорошо взвешивать. Но моё стремление прогрессировать остаётся неприкосновенным. У меня есть внутренняя сила, которая двигает вперёд и не позволяет зациклиться на экономических моментах. Важно, чтобы не только я, но и моя команда стремилась чего-то достичь. Не хочу поехать в условный Китай и просто курить бамбук, лежать в гамаке и получать деньги. Намерен совершенствоваться как личность и футболист.
Пока всё это — пустые слова. Сейчас я в «Валенсии», и мне надо хорошо доиграть этот сезон. А там — посмотрим», — цитирует Черышева «Спорт-экспресс».
- 22 декабря 2021
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