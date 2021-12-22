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С. Ребров: посмотрел пару матчей «Дженоа» — посочувствовал Шевченко

С. Ребров: посмотрел пару матчей «Дженоа» — посочувствовал Шевченко
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Бывший главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился мнением о назначении своего экс-партнёра по клубу и сборной Украины Андрея Шевченко в «Дженоа».

«Андрей Николаевич сейчас работает в «Дженоа», потому что он отдал очень много итальянскому футболу. Он очень уважаемый в этой стране, плюс – что очень важно для тренера – он сделал хорошую работу как тренер национальной сборной, и в него поверили. Плюс он хорошо владеет итальянским.

Я посмотрел пару матчей – посочувствовал Андрею Николаевичу. Очень сложный период для него. Пожелал ему удачи, понимаю, что это очень непросто.

Сейчас он играет с лидерами, очень тяжело наладить какую-то модель игры. Футболисты видят, что есть улучшения, но нет результата. Хотя я уверен, что они довольны работой с Андреем Николаевичем. Сейчас не хватает команде качества игроков», – цитирует Реброва Tribuna.com со ссылкой на YouTube-канал «Бомбардир».

Сейчас «Дженоа» занимает 18-е место в Серии А, набрав 11 очков в 19 матчах.

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