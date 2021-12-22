Маунт: в этом сезоне в «Челси» чувствуют, что у нас есть реальные шансы на титул

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт оценил шансы лондонской команды побороться за титул АПЛ.
«Мы были на первом месте, сыграли несколько матчей вничью и опустились на третье. Это демонстрирует, что если терять очки, гонка может закончиться очень быстро.
Титул всегда был нашей целью, мы хотим его взять. В этом сезоне мы чувствуем сильнее, чем когда-либо, что у нас есть реальный шанс на победу. Но мы должны оставаться скромными и сфокусированными. Должны продолжать хорошо выполнять базовые аспекты», – цитирует Маунта Sky Sports.
После 18 туров «Челси» идёт на третьем месте в АПЛ, набрав 38 очков. Лидирует «Манчестер Сити», у которого 44 балла.
Гол Маунта «Лидсу» (3:2) в 16-м туре АПЛ:
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