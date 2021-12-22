Дембеле согласился продлить контракт с «Барселоной»

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле согласится продлить контракт с клубом, утверждает Footmercato. Француз пока не согласовал все детали нового соглашения, но он не хочет уходить.

Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года, куда перешёл из дортмундской «Боруссии» за € 135 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.



В нынешнем розыгрыше испанской Ла Лиги Дембеле принял участие в пяти матчах и отметился двумя результативными передачами. Также на счету Усмана три игры в Лиге чемпионов.

Гол Араухо «Севилье» после подачи Дембеле:

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