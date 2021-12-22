Вячеслав Грулёв прокомментировал продление контракта с московским «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулёв прокомментировал продление контракта с московским клубом.



«Я чувствую себя в «Динамо» абсолютно комфортно. Мне очень приятно ощущать себя частью такой молодой и растущей команды, которая сейчас у нас сложилась. Чувствую, что прибавляю, что прогрессирую вместе с партнёрами. Это и по турнирной таблице видно – мы ушли на зимнюю паузу на втором месте.



Я хотел остаться в «Динамо», клуб тоже намеревался сохранить меня. Очень здорово, что мы нашли общий язык. Теперь намереваюсь немного отдохнуть на родине в Кемерово, после чего со свежими силами приступить к подготовке ко второй части сезона», — цитирует Грулёва пресс-служба московского «Динамо».

Ранее нападающий Вячеслав Грулёв продлил истекавшее летом 2022 года соглашение с клубом до конца сезона-2024/2025. В текущем сезоне 22-летний форвард забил 6 голов в 16 матчах Российской Премьер-Лиги.