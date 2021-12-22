Издательство HarperCollins и автор книги «Люди Путина» извинились перед Абрамовичем

Издательство HarperCollins и писательница Кэтрин Белтон извинились перед владельцем «Челси» Романом Абрамовичем за ложные утверждения о деятельности миллиардера, которые были опубликованы в книге Белтон «Люди Путина», сообщает сайт лондонского клуба.

Стороны согласовали поправки, в результате которых из книги будет удалено или добавлено более 1700 слов.

Напомним, Абрамович весной подал в британский суд на издательство, заявив, что в книге Белтон допустила ложные утверждения. В частности, она написала, что сделка по приобретению «Челси» Абрамовичем была совершена по указанию президента России Владимира Путина, чтобы получить влияние Запада. Высокий суд Лондона признал эту информацию клеветнической, как и некоторые другие заявления Белтон, включая создание и продажу «Сибнефти».