Издательство HarperCollins и автор книги «Люди Путина» извинились перед Абрамовичем

Издательство HarperCollins и писательница Кэтрин Белтон извинились перед владельцем «Челси» Романом Абрамовичем за ложные утверждения о деятельности миллиардера, которые были опубликованы в книге Белтон «Люди Путина», сообщает сайт лондонского клуба.
Стороны согласовали поправки, в результате которых из книги будет удалено или добавлено более 1700 слов.
Напомним, Абрамович весной подал в британский суд на издательство, заявив, что в книге Белтон допустила ложные утверждения. В частности, она написала, что сделка по приобретению «Челси» Абрамовичем была совершена по указанию президента России Владимира Путина, чтобы получить влияние Запада. Высокий суд Лондона признал эту информацию клеветнической, как и некоторые другие заявления Белтон, включая создание и продажу «Сибнефти».
- 22 декабря 2021
-
15:28
-
15:21
-
15:20
-
15:14
-
15:00
-
15:00
-
14:49
-
14:48
-
14:41
-
14:35
-
14:34
-
14:01
-
13:59
-
13:42
-
13:40
-
13:07
-
12:46
-
12:40
-
12:13
-
12:09
-
11:50
-
11:45
-
11:28
-
11:26
-
11:21
-
11:12
-
10:55
-
10:35
-
10:29
-
10:17
-
10:04
-
10:00
-
09:55
-
09:39
-
09:28