Сандро Шварц: Грулёв всегда очень внимательно относится к нашим подсказкам и рекомендациям

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал продление контракта с полузащитником клуба Вячеславом Грулёвым.



«Я могу только поприветствовать, что Слава продлил контракт с нашим клубом. Хочу отметить, что Грулёв — это тот футболист, который всегда очень внимательно относится к подсказкам и рекомендациям. Он разносторонний игрок: может успешно играть форварда или крайнего полузащитника, что здорово помогает нам в тактической работе по сопернику, обеспечивает вариативность. Поэтому я рад, что Слава и «Динамо» продолжат свой путь вместе», — цитирует Шварца пресс-служба московского клуба.



Ранее нападающий Вячеслав Грулёв продлил истекавшее летом 2022 года соглашение с бело-голубыми до конца сезона-2024/2025. В текущем сезоне 22-летний форвард забил 6 голов в 16 матчах Российской Премьер-Лиги.

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