Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бабаев: вопросы с МВД в процессе урегулирования, будем учитывать негативный опыт

Бабаев: вопросы с МВД в процессе урегулирования, будем учитывать негативный опыт
Комментарии

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о неполадках с камерами видеонаблюдения на стадионе «ВЭБ Арена».

Во время матча ЦСКА с «Зенитом» (0:2) в 16-м туре РПЛ на стадионе армейцев по непонятным причинам выключились камеры видеонаблюдения на трибунах. После игры состоялись массовые задержания болельщиков из-за поджигания файеров.

«Устранили ли проблемы со стадионом? Всё в процессе решения. Будет заседание суда, протокол был отправлен. Надеемся на адекватное и объективное решение. Вопросы с МВД в процессе урегулирования, находимся в тесной взаимосвязи с коллегами из правоохранительных органов. В рабочем порядке будем учитывать негативный опыт и пытаться не повторить его в будущем», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021