Бабаев: вопросы с МВД в процессе урегулирования, будем учитывать негативный опыт

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о неполадках с камерами видеонаблюдения на стадионе «ВЭБ Арена».

Во время матча ЦСКА с «Зенитом» (0:2) в 16-м туре РПЛ на стадионе армейцев по непонятным причинам выключились камеры видеонаблюдения на трибунах. После игры состоялись массовые задержания болельщиков из-за поджигания файеров.

«Устранили ли проблемы со стадионом? Всё в процессе решения. Будет заседание суда, протокол был отправлен. Надеемся на адекватное и объективное решение. Вопросы с МВД в процессе урегулирования, находимся в тесной взаимосвязи с коллегами из правоохранительных органов. В рабочем порядке будем учитывать негативный опыт и пытаться не повторить его в будущем», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.