Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» запретил Рую Витории комментировать свою отставку

«Спартак» запретил Рую Витории комментировать свою отставку
Комментарии

«Спартак» добавил «пункт о молчании» к соглашению о расторжении контракта с Руем Виторией. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к тренеру.

«При расторжении контракта клуб настоял на том, что тренер не сможет публично комментировать свой уход из клуба. Запрет длится несколько месяцев. В ответ на это юристы тренера внесли «зеркальное» требование для «Спартака», – добавил собеседник «Чемпионата».

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что адвокаты Витории запретили клубу комментировать уход тренера.

Напомним, в первой половине нынешнего сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Под руководством Витории красно-белые провели 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих. Его контрактное соглашение со «Спартаком» было рассчитано до 2023 года.

Новость по теме
Федун: адвокаты Витории потребовали, чтобы «Спартак» не комментировал уход Руя
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021