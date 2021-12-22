«Спартак» запретил Рую Витории комментировать свою отставку

«Спартак» добавил «пункт о молчании» к соглашению о расторжении контракта с Руем Виторией. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к тренеру.
«При расторжении контракта клуб настоял на том, что тренер не сможет публично комментировать свой уход из клуба. Запрет длится несколько месяцев. В ответ на это юристы тренера внесли «зеркальное» требование для «Спартака», – добавил собеседник «Чемпионата».
Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что адвокаты Витории запретили клубу комментировать уход тренера.
Напомним, в первой половине нынешнего сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Под руководством Витории красно-белые провели 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих. Его контрактное соглашение со «Спартаком» было рассчитано до 2023 года.
- 22 декабря 2021
-
15:28
-
15:21
-
15:20
-
15:14
-
15:00
-
15:00
-
14:49
-
14:48
-
14:41
-
14:35
-
14:34
-
14:01
-
13:59
-
13:42
-
13:40
-
13:07
-
12:46
-
12:40
-
12:13
-
12:09
-
11:50
-
11:45
-
11:28
-
11:26
-
11:21
-
11:12
-
10:55
-
10:35
-
10:29
-
10:17
-
10:04
-
10:00
-
09:55
-
09:39
-
09:28