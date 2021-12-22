В РПЛ отказались комментировать итоги собрания, заявив о выпуске специального пресс-релиза

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц не стал комментировать итоги общего собрания РПЛ, которое состоялось сегодня.

«Прошло заседание общего собрания. Повестка будет отражена в пресс-релизе вместе с решениями, которые были приняты. По всем решениям мы получили одобрение, в пресс-релизе вы увидите окончательную версию принятых решений.

Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Всем желаю здоровья, счастья, добра и удачи.



Дефицит бюджета? Вы увидите всё это в пресс-релизе», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Добавим, в повестку заседания были включены пять вопросов: распределение доходов между клубами РПЛ от реализации вещательных и коммерческих прав в сезоне-2021/2022; дефицит бюджета АФК «РПЛ»; даты проведения 22-го тура РПЛ; рассмотрение предложений по внесению изменений в регламент РФС по разрешению споров; рассмотрение предложений РФС по интеграции Национального центра спортивного арбитража, а также по внесению изменений в регламент РФС по разрешению споров, регламент РФС по статусу и переходам футболистов и дисциплинарный регламент РФС.