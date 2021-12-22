Мостовой: в ситуации со сборной я на стороне Дзюбы. Он же не пешка, а взрослый мужчина

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о словах нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы о национальной команде.
«Зная Артёма и всю ситуацию, которая выходила наружу – он для меня не резок. Не стоит вообще придавать этой ситуации значение. Мы уже слышали, что Дзюба ответил отказом, потом и Карпин ответил отказом. Многие люди даже говорили, что без Артёма в сборной лучше. Я с первых дней был на стороне Дзюбы в ситуации со сборной, не с Карпиным. Чего ворошить прошлое? Давайте вспомним ещё Акинфеева, который отказался от выступлений за сборную. Я не допускаю, что Карпин и Дзюба сядут за стол и к чему-то придут. Даже не вижу в этом смысла. Я как футболист тоже многое повидал, не нужен, значит не нужен. Он не забивал – не вызывали, как начал забивать – сразу заговорили. Ну Артём же не пешка, взрослый мужчина и хороший футболист», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 22 декабря 2021
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