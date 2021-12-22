Клубы погасят дефицит бюджета РПЛ, лига компенсирует эти выплаты в будущем

22 декабря состоялось заключительное в 2021 году заседание общего собрания РПЛ.
На заседании руководство РПЛ озвучило основные причины, из-за которых сформировался дефицит бюджета организации: это выплаты ушедшим и уходящим сотрудникам, включая компенсации по отпускам, а также необходимые инвестиции в IT-инфраструктуру РПЛ.
Лига предложила погасить дефицит средствами клубов в равных долях, при этом РПЛ компенсирует эти выплаты в будущем. Участники собрания единогласно проголосовали за этот вариант компенсации.
Также общее собрание упорядочило все ранее принятые решения по распределению расходов и доходов за сезон 2021/2022. В этот перечень входят доходы от реализации вещательных и коммерческих прав, расходы на финансирование системы VAR, разработка календаря Тинькофф РПЛ, техническая поддержка информационной электронной системы управления соревнованиями и прочие согласованные расходы.
- 22 декабря 2021
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