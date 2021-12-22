Клубы РПЛ поддержали предложение РФС внедрить в систему разрешения споров третейский суд

22 декабря состоялось заключительное в 2021 году заседание общего собрания РПЛ.

Клубы в целом поддержали предложение РФС внедрить в систему разрешения споров третейский суд – «Национальный центр спортивного арбитража» – и внести соответствующие изменения в необходимые регламенты (Регламент РФС по разрешению споров, Регламент РФС по статусу и переходам футболистов, Дисциплинарный регламент РФС).



Окончательное решение по этому вопросу примет РФС. Участники согласились, что появление национального спортивного арбитража в футбольной системе позволит ускорить рассмотрение споров.

Также, как и на заседании 22 ноября, клубы обсудили поправку, позволяющую отложить запрет на регистрацию игроков до рассмотрения вопроса всеми органами. Руководители согласились, что предложенные изменения направлены на совершенствование системы разрешения споров в Палате по разрешению споров и Комитете по статусу игроков, а цель поправок – исключение обеспечительных мер как безоговорочной меры и применение её в исключительных случаях.



Предложение было одобрено большинством голосов. Соответствующее обращение от имени РПЛ будет передано в РФС.