Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В штаб Рангника в «Манчестер Юнайтед» вошёл аналитик «Локомотива»

В штаб Рангника в «Манчестер Юнайтед» вошёл аналитик «Локомотива»
Комментарии

В тренерском штабе Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед» пополнение. К команде присоединился аналитик «Локомотива» Юэн Шарп, сообщает сайт английского клуба.

Шарп будет помогать Рангнику в качестве ассистента и аналитика.

29-летний шотландец ранее работал в «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Tоронто» вместе с американским специалистом Крисом Армасом, который в начале декабря присоединился к штабу Рангника.

Шарп также два года проработал в качестве директора по анализу результатов в Северо-Западном университете в США. В «Локомотив» он перебрался из «Торонто» в прошлом месяце.

Во вторник «Манчестер Юнайтед» возобновил тренировки на базе в Каррингтоне. 27 декабря «красные дьяволы» сыграют на выезде с «Ньюкаслом» в АПЛ.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021