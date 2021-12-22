В штаб Рангника в «Манчестер Юнайтед» вошёл аналитик «Локомотива»

В тренерском штабе Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед» пополнение. К команде присоединился аналитик «Локомотива» Юэн Шарп, сообщает сайт английского клуба.

Шарп будет помогать Рангнику в качестве ассистента и аналитика.

29-летний шотландец ранее работал в «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Tоронто» вместе с американским специалистом Крисом Армасом, который в начале декабря присоединился к штабу Рангника.

Шарп также два года проработал в качестве директора по анализу результатов в Северо-Западном университете в США. В «Локомотив» он перебрался из «Торонто» в прошлом месяце.

Во вторник «Манчестер Юнайтед» возобновил тренировки на базе в Каррингтоне. 27 декабря «красные дьяволы» сыграют на выезде с «Ньюкаслом» в АПЛ.