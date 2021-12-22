Теннисист Энди Маррей: я принял плохое решение по поводу Салаха

Бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей признал, что допустил ошибку, перед началом сезона взяв в свою команду в фэнтези-лиге Гарри Кейна, а не Мохамеда Салаха.

«Я думал, хорошо, Кейн забивает 25-30 голов в сезоне за «Тоттенхэм», а если перейдёт в «Ман Сити», то забьёт 30-40. Я размышлял до последней секунды и всё же взял в команду Кейна, о чём теперь жалею.

Мне нравится смотреть за игрой Салаха. Это так увлекательно! Мне он очень нравится как человек. Салах почти всегда улыбается и видно, как ему здорово. Сложно его не любить. Он забивает потрясающие голы. Я не могу сказать, что он такой же, как Лионель Месси. Да, они оба левши, у них прекрасный дриблинг. Мохамед, скорее, похож на Роналдиньо в плане отношения к игре. Я принял плохое решение по поводу Салаха», — приводит слова Маррея Eurosport.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги египетский форвард «Ливерпуля» провёл 18 матчей, забил 15 голов и сделал 9 результативных передач.

Видео гола Салаха в матче с «Ньюкасл Юнайтед»;

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