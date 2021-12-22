Алексей Попов: когда меня выгоняли из «Амкара», я Черчесову чуть шарфик не завязал на шее

Бывший капитан «Амкара» Алексей Попов поделился мыслями о назначении Станислава Черчесова в «Ференцварош».

«Читал ли я интервью Мартина Якубко, в котором он высказался о Черчесове? Конечно. Но так о нём может сказать каждый второй футболист в России, все же всё знают, скрывать нечего. И журналисты знают, как он ко всем относится. Если он с репортёрами на прямых эфирах так грубил, то вы думаете, что он футболистов будет считать людьми? Конечно, нет. В Польше то же самое про него говорили игроки. Интервью вполне логичное и нормальное, какие вопросы Мартину задали, он на них прямо ответил. Сказал правду.

У меня есть информация, что он звонил Мартину сразу же, как прочитал. Поэтому слова Черчесова о том, что он не читает интервью, странны и смешны. Ну, сказали про тебя что-то. Сам виноват со своим поведением. Зачем названивать, отношения выяснять? Надо было со мной отношения выяснять, когда у него была возможность. Но ему повезло. Как он там говорил? Что начистил бы шею Денисову. Так я ему чуть шарфик не завязал на шее.

Произошла одна история, когда меня выгоняли из «Амкара». Чуть до драки не дошло. Но не хочу в это углубляться. Кто победил бы? Не знаю. Тут все зависит то того, кто кому куда попадёт. Поэтому не могу сказать, кто победил бы. Хорошо, что драки не случилось, но ситуации бывали разные в жизни», — цитирует Попова «Рейтинг Букмекеров».