«Крылья Советов» определились с соперниками на первом зимнем сборе в Турции

«Крылья Советов» проведут три товарищеских матча на первом тренировочном сборе, который пройдёт с 11 по 24 января в Турции, сообщает пресс-служба самарского клуба.
18 января «Крылья Советов» проведут контрольную встречу с венгерским клубом «Сегед». Соперником самарцев во втором товарищеском матче, запланированном на 22 января, станет словенский клуб «Целе». В заключительный день первых сборов «Крылья Советов» сыграют с сербским «Радником».
Самарские «Крылья Советов» в 18 матчах набрали 27 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», в 18 встречах набравший 38 очков. В первом матче чемпионата России после зимнего перерыва «Крылья Советов» встретятся с «Ростовом».
- 22 декабря 2021
-
18:40
-
18:38
-
18:36
-
18:26
-
18:19
-
18:16
-
18:14
-
18:04
-
17:56
-
17:52
-
17:52
-
17:46
-
17:38
-
17:36
-
17:35
-
17:19
-
17:13
-
16:56
-
16:43
-
16:31
-
16:26
-
16:00
-
15:55
-
15:28
-
15:21
-
15:20
-
15:14
-
15:00
-
15:00
-
14:49
-
14:48
-
14:41
-
14:35
-
14:34
-
14:01