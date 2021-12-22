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«Крылья Советов» определились с соперниками на первом зимнем сборе в Турции

«Крылья Советов» определились с соперниками на первом зимнем сборе в Турции
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«Крылья Советов» проведут три товарищеских матча на первом тренировочном сборе, который пройдёт с 11 по 24 января в Турции, сообщает пресс-служба самарского клуба.

18 января «Крылья Советов» проведут контрольную встречу с венгерским клубом «Сегед». Соперником самарцев во втором товарищеском матче, запланированном на 22 января, станет словенский клуб «Целе». В заключительный день первых сборов «Крылья Советов» сыграют с сербским «Радником».

Самарские «Крылья Советов» в 18 матчах набрали 27 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», в 18 встречах набравший 38 очков. В первом матче чемпионата России после зимнего перерыва «Крылья Советов» встретятся с «Ростовом».

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