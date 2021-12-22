Артём Дзюба рассказал, почему стал заниматься в академии «Спартака»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал, как оказался в академии московского «Спартака».



«Жил на Чистых прудах, там у меня началась небольшая фобия — боязнь насекомых. У нас тараканы были с меня ростом. Если от родителей прячешься в туалете, например, и свет выключил — всё, ты понимаешь, что ты там уже не один. Глаза на тебя такие смотрят.



Почему пошёл в академию «Спартака»? Тогда он был везде, этот клуб был эталоном российского футбола. Других команд я и не видел. С шести лет уговаривал отца отвести меня в «Спартак». Он думал, что это ребячество и несерьёзно. В итоге я уговорил.



После просмотра пригласили в академию, где меня довольно высокомерно встретили. С самым задиристым даже подрался, упал, ударился и заплакал. Всю ночь потом не спал, так обидно было — пришёл на следующий день, бросил вызов тому парню, победил в драке. Так меня и приняли», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

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