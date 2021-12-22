Красножан: переход Абдуллиной в «Челси» — огромный плюс для российского женского футбола

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан прокомментировал переход футболистки Алсу Абдуллиной из «Локомотива» в «Челси».
«Переход Алсу в «Челси» — знаковое событие для российского женского футбола. «Челси» — одна из сильнейших команд Европы, и когда такой большой клуб предлагает подписать контракт, это говорит об очень высокой оценке игрока.
Многие мечтают оказаться в сильном зарубежном чемпионате, но не каждая готова сделать для этого всё возможное и решиться на столь значительные перемены в карьере. Важно, что Абдуллина приняла вызов, это говорит о многом. Всегда говорил: пусть что-то не получится, но нужно попробовать. Надеюсь, что у неё получится. Хочу пожелать Алсу успехов, она настоящий боец. Верю, что её ждёт хорошая европейская карьера. В «Челси» её ждёт конкуренция с лучшими футболистками Европы, этот переход — однозначно огромный плюс для национальной сборной и для российского женского футбола», — приводит слова Красножана пресс-служба РФС.
- 22 декабря 2021
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