Российская футболистка Алсу Абдуллина поделилась эмоциями от перехода в «Челси»

Футболистка сборной России Алсу Абдуллина поделилась впечатлениями от перехода из «Локомотива» в «Челси». Контракт футболистки с лондонской командой рассчитан до июня 2024 года.



«Когда мой агент сообщил мне, что есть заинтересованность от «Челси», я не сразу в это поверила, и не верила, пока не пришло подтверждение. Конечно, была счастлива, ведь это была моя цель, мечта с большой буквы. Безусловно, это и перемены, и новый вызов, но я очень горда стать частью такой команды, тренироваться и играть среди лучших. Я рассчитываю, что этот опыт позволит мне и дальше развиваться в футболе, и постараюсь быть максимально полезной, чтобы помочь моей команде выиграть как можно больше трофеев», — приводит слова Абдуллиной пресс-служба РФС.