Российская футболистка Алсу Абдуллина поделилась эмоциями от перехода в «Челси»
Поделиться
Футболистка сборной России Алсу Абдуллина поделилась впечатлениями от перехода из «Локомотива» в «Челси». Контракт футболистки с лондонской командой рассчитан до июня 2024 года.
«Когда мой агент сообщил мне, что есть заинтересованность от «Челси», я не сразу в это поверила, и не верила, пока не пришло подтверждение. Конечно, была счастлива, ведь это была моя цель, мечта с большой буквы. Безусловно, это и перемены, и новый вызов, но я очень горда стать частью такой команды, тренироваться и играть среди лучших. Я рассчитываю, что этот опыт позволит мне и дальше развиваться в футболе, и постараюсь быть максимально полезной, чтобы помочь моей команде выиграть как можно больше трофеев», — приводит слова Абдуллиной пресс-служба РФС.
Комментарии
- 22 декабря 2021
-
18:40
-
18:38
-
18:36
-
18:26
-
18:19
-
18:16
-
18:14
-
18:04
-
17:56
-
17:52
-
17:52
-
17:46
-
17:38
-
17:36
-
17:35
-
17:19
-
17:13
-
16:56
-
16:43
-
16:31
-
16:26
-
16:00
-
15:55
-
15:28
-
15:21
-
15:20
-
15:14
-
15:00
-
15:00
-
14:49
-
14:48
-
14:41
-
14:35
-
14:34
-
14:01
Партнерский контент